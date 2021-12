Tarifrunde Tischlerhandwerk: 17 Prozent mehr Geld für Beschäftigte in Ostdeutschland

Die IG Metall und die Tarifgemeinschaft Neue Bundesländer der Tischler-Arbeitgeber haben sich gleich in der ersten Verhandlungsrunde auf eine massive Anhebung der Einkommen und Ausbildungsvergütungen für die 32.000 Beschäftigten des Tischlerhandwerks in Ostdeutschland geeinigt. Die Anhebung erfolgt in drei Schritten ab dem 1. Januar 2022.

DGB/dolgachov/123rf.com

Das Tarifergebnis im Einzelnen:

Die Einkommen für Altgesellen steigen in drei Schritten um insgesamt 376 Euro im Monat beziehungsweise 16,62 Prozent bis zum 1. Januar 2024

Ab Januar 2022 gibt es 2395 Euro im Monat beziehungsweise 14,30 Euro pro Stunde. Das sind 133 Euro im Monat mehr oder ein Plus von 5,6 Prozent.

Die weitere Erhöhung erfolgt zum 1. Januar 2023 um weitere 125 Euro auf dann 2520 Euro im Monat (15,04 Euro pro Stunde), das entspricht weiteren 5,22 Prozent mehr Geld.

Mit dem dritten Schritt steigt das sogenannte Eckentgelt ab dem 1. Januar 2024 um weitere 118 Euro im Monat (4,68 Prozent) auf dann 2638 Euro monatlich oder 15,75 Euro pro Stunde.

Die Ausbildungsvergütungen steigen schrittweise analog und erhöhen sich dadurch zwischen 94 und 142 Euro, das entspricht ebenfalls knapp 17 Prozent.

Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024.

Zum Hintergrund:

Bundesweit arbeiten über 200.000 Beschäftigte im Tischlerhandwerk. Damit gehört es um viertwichtigsten Handwerksbereich und erwirtschaftet circa 17 Milliarden Euro jährlich. In Ostdeutschland arbeiten rund 32.000 Beschäftigte in über 6000 Betrieben.

Zur Meldung der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen