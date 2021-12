Streik im Vandemoortele Teiglingswerk in Dommitzsch

Am 6. Dezember haben die Beschäftigten der Nachtschicht ihre Arbeit niedergelegt. Sie wollen damit auf ihre belastende Arbeit im 3-Schichtsystem aufmerksam machen und fordern endlich eine ordentliche Bezhalung. Die NGG fordert deutliche Lohnerhöhungen von mehr als 200 Euro und einen Stundenlohn von mindestens 12 Euro in der untersten Einkommensstufe. Die Verhandlungen gehen am 13. Dezember weiter.

