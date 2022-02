Tarifverhandlungen beim Milchproduzenten Fude und Serrahn: 8,3 Prozent mehr Lohn

Nach dem zweiten Warnstreik haben die Arbeitgeber eingelenkt und einen Tarifabschluss mit der NGG für die Beschäftigten der Fude und Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG in Gransee und Erfurt abgeschlossen. Die Löhne steigen in vier Stufen bis August 2023 um insgesamt 8,3 Prozent. Im März gibt es zusätzlich eine Corona-Prämie in Höhe von 175 Euro.

