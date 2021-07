FedEx flüchtet aus Haustarifverträgen

Das Logistik-Unternehmen FedEx hat alle bestehenden Haustarifverträge mit der ver.di gekündigt. Bereits zum 1. Juli 2021 will das Unternehmen den jeweiligen Arbeitgeberverbänden beitreten und damit die regionalen Flächentarifverträge anwenden. Ver.di fordert eine Absicherung der Bedingungen des Haustarifvertrages, durch einen Überleitungs- und Ergänzungstarifvertrag, für die Beschäftigten, damit sie auch in Zukunft an der Tarifentwicklung beteiligt werden.

