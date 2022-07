Tarifverhandlungen Lufthansa: ver.di ruft zu ganztägigen Warnstreiks auf

Die Gewerkschaft ver.di hat die rund 20.000 Lufthansa-Bodenbeschäftigten zu einem ganztägigen Warnstreik am Mittwoch, dem 27. Juli 2022, an allen Lufthansa-Standorten aufgerufen. Grund dafür sind die stockenden Tarifverhandlungen. ver.di fordert 9,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro pro Monat mehr, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 3. und 4. August 2022 statt.

