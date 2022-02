Tarifverhandlungen Zement Nord und NRW: 4,3 Prozent mehr Geld plus Corona-Prämie

Die gemeinsame Tarifkommission von IG BCE und IG BAU hat sich in der zweiten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern auf einen Abschluss für die 2000 Beschäftigten in der Zement- und Dämmstoffindustrie in Nordwestdeutschland geeinigt. Im März gibt es eine Corona-Prämie in Höhe von 600 Euro. Zum 1. September 2022 steigen die Einkommen um 4,3 Prozent. Ab Juli erhöht sich außerdem der Zuschuss der betrieblichen Altersvorsorge von 13 auf 15 Prozent.

