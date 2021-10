ver.di fordert 175 Euro mehr Geld für Beschäftigte bei Privaten Radiosendern

Für die rund 1000 Beschäftigten in Privatradios haben die Gewerkschaft ver.di und der Deutsche Journalistenverband (DJV) die Tarifverhandlungen gestartet. Ver.di fordert für die redaktionellen, technischen und kaufmännischen Radiomitarbeiter*innen einen Festbetrag in Höhe von 175 Euro, für Volontärinnen und Volontäre 100 Euro und für Auszubildende 50 Euro. Die Verhandlungen werden am 2. November fortgesetzt.

