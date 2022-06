Tarifrunde Metall und Elektro 2022: IG Metall-Vorstand empfiehlt sieben bis acht Prozent mehr Geld

Sieben bis acht Prozent mehr Geld: Diese Forderung empfiehlt der IG Metall-Vorstand für die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Am 30. Juni beschließen die Tarifkommissionen ihre Forderungen, ehe die IG Metall am 11. Juli ihre endgültige Forderung verabschieden will. Die Tarifverhandlungen starten Mitte September.

