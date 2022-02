Tarifrunde Luftsicherheitskräfte: Streiks an den Flughäfen Frankfurt und Düsseldorf

Ver.di hat die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich an den Flughäfen Düsseldorf und Frankfurt heute zum Streik aufgerufen. Grund dafür sind die schleppenden Tarifverhandlungen für etwa 25.000 Branchenbeschäftigte mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Das Angebot der Arbeitgeber blieb weiter hinter den Erwartungen der Beschäftigten zurück. Die Verhandlungen gehen am 1. März weiter.

Am Flughafen Frankfurt hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten, die im Luftsicherheitsbereich, in der Frachtkontrolle, in der Flugzeugbewachung und im Interviewing tätig sind, zum Streik heute ab 6:00 Uhr aufgerufen. Die Streiks enden am Samstag, dem 26. Februar 2022, um 6:00 Uhr.

In Düsseldorf starteten die STreiks bereits um 3:00 Uhr morgens und sollen um 24:00 Uhr wieder beendet werden.

Die Luftsicherheitskräfte in ver.di fordern eine Lohnerhöhung von mindestens einem Euro pro Stunde bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Darüber hinaus soll in der Tarifrunde der Lohn für die Luftsicherheitskräfte Fracht und Personal-/Warenkontrolle mit behördlicher Prüfung auf die Lohnhöhe der Luftsicherheitsassistenten (Fluggastkontrolle) nach dem Grundsatz gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit angehoben werden.

Die Verhandlungen werden am 1. und 2. März 2022 in Berlin fortgesetzt.

