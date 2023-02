Coca-Cola: Tarifabschluss erzielt

Die rund 6500 Beschäftigten bei Coca-Cola Deutschland bekommen deutlich mehr Geld. Darauf haben sich die NGG und die Arbeitgeber geeinigt. Die Arbeitnehmer*innen erhalten in in mehreren Schritten rund zehn Prozent mehr Gehalt plus 3000 Euro Inflationsausgleichprämie. Auszubildende bekommen 100 Euro monatlich mehr plus 2000 Euro Inflationsausgleichsprämie. Die Laufzeit endet am 31.Dezember 2023.

Zur Pressemeldung der NGG