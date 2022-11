Tarifrunde Schreib- und Zeichengeräteindustrie 2022: Tarifabschluss erzielt

Für die Beschäftigten bei Faber-Castell, Schwan-Stabilo und Lyra steigen die Einkommen in zwei Stufen um insgesamt sieben Prozent. Zusätzlich gibt es eine steuer- und abgabenfreie Inflationsprämie in Höhe von 1200 Euro. Darauf haben sich die IG Metall und die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde geeinigt. Die Laufzeit beträgt 24 Monate.

