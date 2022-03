Tarifabschluss im Hotel- und Gaststättengewerbe Bayern: bis zu 27 Prozent mehr Lohn

Nach langen und schwierigen Verhandlungen konnte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit dem bayrischen Hotel- und Gaststättenverband einen Tarifabschluss für rund 340.000 Beschäftigte erzielen. In den kommenden 24 Monaten steigen die Löhne und Ausbildungsvergütungen um bis zu 27 Prozent. Die Löhne für alle Berufsgruppen steigen in drei Stufen: Zum 01. April 2022 um sieben Prozent, zum 01. Januar 2023 um 3,5 Prozent und zum 01. April 2023 um fünf Prozent. Auszubildende und die unterste Lohngruppe profitieren noch stärker. Ausbildungsvergütungen erhöhen sich ab dem 01.08.2022 um 26 Prozent, die Löhne der untersten Lohngruppe werden in insgesamt vier Stufen um 27 Prozent angehoben.

