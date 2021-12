Die NGG hatte am 6. Dezember 2021 zum Streik bei Marten in Gütersloh aufgerufen. Die 240 Beschäftigten wollen endlich einen Tarifvertrag und eine Entgeltstruktur, um die seit dem 1. Januar 2021 übernommenen Menschen aus Werkverträgen und Leiharbeit in das Lohngefüge zu integrieren. Die Verhandlungen werden am 24.01.2022 fortgesetzt. Marten ist Teil der Zur Mühlen Gruppe (Tönnies).

