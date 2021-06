Feinkeramik-Tarifrunde: Tarifverhandlung vertagt

Die IG BCE hat die Verhandlungen mit den Arbeitgebern der Feinkeramik-Industrie in der ersten Tarifrunde unterbrochen. Das Angebot der Arbeitgeber für die rund 17.000 Beschäftigten sei aus Sicht der Gewerkschaft inakzeptabel. Sie fordert eine deutliche Entgelterhöhung und eine Weiterentwicklung der tariflichen Einmalzahlungen. Die zweite Tarifrunde findet am 14. Juli in Kassel statt.

