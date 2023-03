Lieferando: Demo für einen Tarifvertrag

Am 28. Februar demonstrierten rund 200 Kurier*innen vor der Konzernzentrale von Lieferando in Berlin für einen Tarifvertrag. Die NGG hatte Lieferando Anfang Februar zu Verhandlungen über einen Tarifvertrag für die 7000 Beschäftigten aufgefordert. Bisher ignoriert Lieferando dies. Die Kurier*innen haben ihre Forderung deshalb direkt an Lieferando übergeben. Sie fordern unter anderem mindestens 15 Euro pro Stunde, ein 13. Monatsgehalt und Schichtzuschläge.

