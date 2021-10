Tarifrunde Holz und Kunststoff 2021: Zweite Warnstreikwelle in Baden-Württemberg gestartet

Überall in Baden-Württemberg haben die Beschäftigten vergangene Woche in einer zweiten Warnstreikwelle kurzfristig ihre Arbeit niedergelegt. In dieser Woche endet die Friedenspflicht auch in anderen Tarifgebieten. Über 5000 Beschäftigte haben sich bereits an Warnstreiks beteiligt. Die IG Metall fordert 4,5 Prozent mehr Geld und eine Aufstockung des Demografiefonds um 450 Euro auf 750 Euro.

