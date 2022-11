Vital-Kliniken: Tarifverhandlungen abgebrochen

Die EVG hatte sich für die Tarifverhandlungen am 7. November 2022 mit der Vital-Kliniken GmbH vorgenommen, wieder bei null zu starten. Dazu kam es allerdings nicht. Die Arbeitgeberseite hat die Tarifverhandlungen mit sofortiger Wirkung abgebrochen. In der Vital-Klinik in Bad Driburg gab es deshalb eine Protestaktion Die EVG fordert u.a. eine Entgelterhöhung um 6,5 Prozent inklusive der Möglichkeit, einen Teil der Entgelterhöhung in mehr Urlaub oder in Arbeitszeitverkürzung einzutauschen.

