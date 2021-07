Tarifverhandlungen Landwirtschaft: Einigung auf Bundesempfehlung

Die IG BAU und der Gesamtverband der deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände haben sich auf eine bundesweite Empfehlung für Beschäftigte in der Landwirtschaft geeinigt. Die Löhne und Gehälter sollen rückwirkend zum 1. Januar 2021 um 2,7 Prozent in den alten und um 3,1 Prozent in den neuen Bundesländern steigen. Nun liegt es an den einzelnen Regionen diese Empfehlungen umzusetzen.

Bayern setzt Bundesempfehlung um

In Bayern haben sich die zuständigen Tarifvertragsparteien auf einen Abschluss in Anlehnung der Bundesempfehlung geeinigt. Die Löhne und Gehälter steigen rückwirkend zum 1. Juli um 2,7 Prozent. Für den Zeitraum Januar bis Juni erhalten die Beschäftigten eine pauschale Nachzahlung von insgesamt 400 Euro, Auszubildende erhalten 180 Euro.

Die Ausbildungsvergütung erhöht sich zum 1.Juli 2021 folgendermaßen:

Im ersten Ausbildungsjahr auf 725 Euro,

im zweiten Ausbildungsjahr auf 805 Euro

und im dritten Ausbildungsjahr auf 870 Euro.

