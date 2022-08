ver.di hat am 5. August 2022 eine Tarifeinigung für die bundesweit rund 3000 Beschäftigten der Condor Flugdienst GmbH in der Kabine und am Boden erzielt. Die Einigung beinhaltet eine inflationsabhängige Gehaltsteigerung für beide Beschäftigtengruppen vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2024 in Höhe von mindestens sieben und bis zu neun Prozent bei entsprechendem Anstieg des Verbraucherpreisindexes im Jahr 2023.

Zur ver.di-Pressemeldung