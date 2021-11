Start der Gagentarifverhandlung für 25.000 Filmschaffende

In der ersten Tarifverhandlung zur Gagenerhöhung für die etwa 25.000 Filmschaffenden in deutschen Filmproduktionen am 3. November hat es noch kein Ergebnis gegeben. Die ver.di FilmUnion fordert eine Erhöhung der Wochengagen um 100 Euro ab Januar 2022 und eine Laufzeit bis Ende August 2023. Die Verhandlungen werden am 23. November fortgesetzt.

Zur Meldung von ver.di