Tarifrunde Krankenkassen: Noch keine Einigung bei der AOK

Die Gewerkschaft ver.di hat Tarifabschlüsse für die Beschäftigten der Krankenkassen DAK und Barmer erzielt. Für die rund 60.000 Beschäftigten der AOK gibt es hingegen noch keine Einigung. Bisher liegt kein akzeptables Angebot vor. Ver.di fordert 5,9 Prozent mehr Geld, mindestens 200 Euro, für Auszubildende 150 Euro, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Verhandlungen gehen am 23. und 24. Februar weiter.

DGB/racorn/123rf.com

Tarifabschluss bei der DAK-Gesundheit

Für die 10.700 Beschäftigten der DAK-Gesundheit hat ver.di bereits Ende Januar 2022 ein Tarifergebnis mit zusätzlichen Vorteilsregelungen exklusiv für ver.di-Mitglieder erzielt. Die Beschäftigten bekommen im März eine Einmalzahlung von 1000 bzw. 750 Euro netto, je nach Einkommensgruppe. Auszubildende bekommen 200 Euro.

Ab April 2022 gibt es eine lineare Einkommenserhöhung von 2,6 Prozent, ein Jahr später kommen weitere 1,4 Prozent dazu. Auszubildende bekommen ab beiden Zeitpunkten jeweils 40 Euro mehr, zudem eine tarifliche Übernahmeregelung und die Übernahme ihrer Ausbildungskosten.

Das Weihnachtsgeld wird in den ersten sechs Berufsjahren auf 80 Prozent in 2022 erhöht und auf 100 Prozent für alle in 2023. Ver.di-Mitglieder bekommen exklusiv jeweils einen zusätzlichen freien Tag in den Jahren 2022 und 2023.

Einigung auch bei der Barmer erzielt

Nach erfolgreichen Warnstreiks hat die Gewerkschaft ver.di auch eine Tarifeinigung für rund 15.000 Beschäftigte der Barmer erzielt. Im März 2022 gibt es eine steuer- und sozialversicherungsfreie Einmalzahlung von 1500 Euro für Vollzeitbeschäftigte und 800 Euro für Auszubildende. Ab April 2022 soll das Urlaubsgeld um 3,5 Prozent auf 37,1 Prozent erhöht werden. Ab 1. Dezember 2022 steigen Einkommen um 3,2 Prozent. Ver.di-Mitglieder bekommen zusätzlich zum bereits im Manteltarifvertrag bestehenden Bildungstag zwei weitere zusätzliche Bildungstage für 2022 und 2023 (je einen pro Jahr).

