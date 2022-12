Einigung in letzter Minute: Mehr Geld für Maler*innen und Lackierer*innen

Kurz vor dem Jahresende haben sich die IG BAU und der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz auf eine Tariferhöhung für die rund 150.000 Beschäftigten im Maler- und Lackiererhandwerk geeinigt. Zum 1. Januar 2023 steigen die Löhne im Westen um fünf Prozent, ein Jahr später kommen noch einmal 2,6 Prozent dazu. Im Osten werden jeweils noch einmal zehn Cent draufgepackt. Zusätzlich gibt es 600 Euro Inflationsausgleichsprämie. Die Laufzeit des ausgehandelten Vertrages endet am 30. September 2024.

DGB/Kurhan/123rf.com

Mehr Geld auch für die Auszubildenden

Auch für die zirka 20.000 Auszubildenden in der Branche gibt es mehr Geld. Ihre Vergütungen steigen in den nächsten beiden Jahren jeweils zum 1. August um jeweils 30 Euro im ersten Lehrjahr und 35 Euro im zweiten und dritten Lehrjahr. On top gibt es eine Inflationsprämie in Höhe von 180 Euro.

Einigung bei den Branchenmindestlöhnen erzielt

Der Mindestlohn für Gesellen steigt ab 1. April 2023 um 70 Cent auf 14,50 Euro, ein Jahr später um weitere 50 Cent auf dann 15 Euro. Für Helfer*innen klettert die Lohnuntergrenze am 1. April nächsten Jahres um 1,10 Euro auf 12,50 Euro, am 1. April 2024 ebenfalls um weitere 50 Cent auf 13 Euro.

Zum Medieninfo der IG BAU