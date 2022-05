Sozial- und Erziehungsdienst: Tausende Beschäftigte bundesweit im Ausstand

Um im Tarifkonflikt der Sozial- und Erziehungsberufe vor der dritten Verhandlungsrunde am 16. und 17. Mai den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber nochmals zu erhöhen, sind Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter von ver.di und GEW in dieser Woche erneut für ihre Forderungen auf die Straße gegangen. In der Tarifrunde geht es um die weitere Aufwertung der Tätigkeit in Kitas, sozialen Einrichtungen und in der Behindertenhilfe.

