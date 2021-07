Energie- und Versorgungswirtschaft: 3,8 Prozent mehr Geld und 600 Euro Corona-Bonus

Die Gewerkschaften ver.di und IG BCE haben sich in der dritten Verhandlungsrunde mit dem Arbeitgeberverband energie- und versorgungswirtschaftlicher Unternehmen e.V. (AVEU) auf einen Tarifabschluss geeinigt. In den gemeinsamen Verhandlungen haben sie für die 30.000 Beschäftigten im AVEU in der ostdeutschen Energiewirtschaft eine deutliche Erhöhung der Vergütungen, eine Corona-Zahlung und zwei Freistellungstage für durchgesetzt.

