Kfz-Tarifrunde 2021: Mehr Geld für Kfz-Beschäftigte

Die IG Metall hat einen Tarifvertrag für Beschäftigten im Kfz-Handwerk in Bayern und Baden-Württemberg erzielt. Neben einmalig 500 Euro Corona-Prämie bekommen die ArbeitnehmerInnen ab Februar 2022 2,2 Prozent mehr Geld. Für die Auszubildenden gibt es ein Extraplus. In den anderen Bundesländern verhandelt die IG Metall in den nächsten Tagen.

