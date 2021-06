Tarifabschluss Paracelsus-Reha-Kliniken

ver.di hat für die bundesweit rund 1100 Beschäftigten der Paracelsus-Reha-Kliniken einen Tarifabschluss erzielt. Die ArbeitnehmerInnen bekommen insgesamt 4,75 Prozent mehr Geld und eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von 300 Euro. Für die Reha-Kliniken in Ostdeutschland wurde zudem eine schrittweise Angleichung der wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden an 38,5 Stunden im Westen vereinbart.

DGB/dolgachov/123rf.com

Die Entgelte werden ab Oktober 2021 um 1,5 Prozent angehoben, ab März 2022 um weitere 1,25 Prozent und ab September 2022 um weitere zwei Prozent. Im Juni erhalten die Beschäftigte eine zusätzliche Corona-Sonderzahlung von 300 Euro für die besonderen Belastungen während der Pandemie.

Die Ausbildungsvergütungen steigen ab Juli 2021 um 50 Euro pro Monat und ab Januar 2022 um weitere 50 Euro.

