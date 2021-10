Tarifrunde Handel: Abschlüsse in Bayern sowie Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (SAT) erzielt

ver.di hat weitere Tarifabschlüsse im Handel erzielt. Die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel in Bayern sowie im Einzelhandel in SAT erhalten rückwirkend zum 1. Oktober 2021 drei Prozent mehr Geld. Zum 1. April 2022 steigen die Gehälter in Bayern um weitere 1,7 Prozent und in SAT zum 1. Juni 2022. Die Ausbildungsvergütung wird jeweils um 30 Euro (2021) und um 20 Euro (2022) angehoben.

Zur Meldung der Gewerkschaft ver.di