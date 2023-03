Tarifverhandlungen in der Brot- und Backwarenindustrie Baden-Württemberg vertagt

Die erste Tarifverhandlung für die rund 1500 Beschäftigten in der Brot- und Backwarenindustrie in Baden-Württemberg endete ergebnislos. Die NGG hat das Angebot der Arbeitgeber als unzureichend zurückgewiesen. Die Gewerkschaft fordert elf Prozent mindestens jedoch 350 Euro mehr Geld in einem Anschlusstarifvertrag mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Verhandlungen gehen am 3. April 2023 weiter.

