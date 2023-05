DGB-Tarifmeldungen vom 7. bis 12. Mai

In der dritten Verhandlungsrunde haben sich ver.di und der Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen e.V. (AGVDE) auf einen Tarifvertrag für die rund 5000 Beschäftigten des Eisenbahn-Tarifvertrags (ETV) geeinigt. Auch für die rund 1500 Brauerei-Beschäftigten in Baden-Württemberg wurde ein Tarifabschluss erzielt. Die Kolleg*innen in den Textilen Diensten müssen darauf noch etwas warten.

DGB/Hans-Christian Plambeck

Unsere Tarifmeldungen der Woche für die DGB-Gewerkschaften:

Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV): Tarifergebnis erzielt

In der dritten Verhandlungsrunde, am 5. Mai 2023, haben sich die Gewerkschaft ver.di und der Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen e.V. (AGVDE) auf einen Tarifvertrag für die rund 5000 Beschäftigten des Eisenbahn-Tarifvertrags (ETV) geeingt. Die Kolleginnen und Kollegen erhalten eine steuerfreie Einmalzahlung in Höhe von 1500 Euro im Juni. Darüber hinaus steigen die Einkommen um 300 Euro monatlich ab Oktober 2023. Die Laufzeit beträgt 18 Monate bis September 2024.

Der Einigung waren zwei Warnstreiks vorausgegangen, an denen sich jeweils mehr als 2000 Beschäftigte beteiligt hatten. Die weiteren Details werden in den kommenden Tagen vereinbart und dann von der Bundestarifkommission beraten. Das Ergebnis steht unter einer Widerrufsfrist bis zum 26. Mai 2023.

Zur ver.di-Pressemeldung

Tarifrunde Textile Dienste 2023: Erste Verhandlung endet ergebnislos

Die erste Tarifverhandlung zwischen IG Metall und Arbeitgebern in den Textilen Diensten endete ohne Ergebnis. Das Angbeot der Arbeitgeber blieb hinter den Erwartungen der Gewerkschaft zurück und wurde zurückgewiesen.

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten in den Textilen Diensten acht Prozent mehr Geld, aber mindestens 300 Euro, um die unteren Einkommen besonders zu entlasten. Die Einkommen in Ostdeutschland sollen an das Niveau im Westen angeglichen sowie die Altersteilzeit fortgeführt und verbessert werden. Der Tarifvertrag Kurzarbeit soll dauerhaft fortgeführt werden.

Am 30. Mai ist der zweite Verhandlungstermin angesetzt und am 31. Mai 2023 laufen die Tarifverträge aus. In der Nacht zum 1. Juni endet die Friedenspflicht – ab dann sind Warnstreiks möglich.

Zur Meldung der IG Metall

Mehr Geld für Bierbrauer in Baden-Württemberg

Die rund 1500 Brauerei-Beschäftigten in Baden-Württemberg bekommen mehr Geld. Darauf haben sich die Gewerkschaft NGG und die Brauereien in der zweiten Tarifverhandlung am 8. Mai 2023 geeinigt. Die Beschäftigten bekommen 240 Euro mehr Entgelt und insgesamt 1700 Euro Inflationsausgleichsprämie.

Im Mai 2023 wird der erste Teil der Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1000 Euro netto ausbezahlt. Teilzeitbeschäftige erhalten die Prämie anteilig. Im September 2023 gibt es die zweite Netto-Prämie in Höhe von 700 Euro. Zum 1. Juni 2023 steigen die Entgelte tabellenwirksam und somit dauerhaft um 240 Euro.

Die Auszubildenden erhalten im Mai 2023 bereits die volle Inflationsausgleichsprämie In Höhe von 850 Euro netto. Die Ausbildungsvergütungen steigen zum 1. Juni 2023 um 150 Euro in allen Ausbildungsjahren.

Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2024.

Zur Meldung der NGG Südwest