Tarifrunde Metall und Elektro 2022: Letzte Chance für Arbeitgeber

Bisher haben sich fast 640.000 Beschäftigte an Warnstreiks und Aktionen beteiligt. Noch immer bieten die Arbeitgeber keine dauerhafte prozentuale Entgelterhöhung an. Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Geld. Am Donnerstag, 17.11.2022, startet die fünfte Verhandlungsrunde in Baden-Württemberg. Dort soll endlich eine Lösung im Tarifkonflikt gelingen. Andernfalls sind 24-Stunden-Warnstreiks und Urabstimmungen möglich.

