Tarifrunde Milchindustrie Baden-Württemberg: Forderungen aufgestellt

Die NGG Südwest hat ihre Forderung für die aktuelle Tarifrunde für die rund 2000 Beschäftigten der Milchbetriebe in Baden-Württemberg aufgestellt. Die Löhne und Gehälter sollen um elf Prozent in einem Anschlusstarifvertrag mit einer Laufzeit von zwölf Monaten steigen. Die Ausbildungsvergütungen um 150 Euro in allen Ausbildungsjahren.

Zur Meldung der NGG Suedwest