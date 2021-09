In der ersten Verhandlungsrunde haben die Arbeitgeber mit einem „unterirdischen“ Angebot überrascht, das zu einen Reallohnverlust für die Beschäftigten führen würde. Die IG Metall fordert 4,5 Prozent mehr Geld, mit einer Laufzeit von 12 Monaten, mit einem extra Plus für Auszubildende, sowie eine Aufstockung des Demografiefonds. Nun sollen die Beschäftigten mit Aktionen in den Betrieben Druck ausüben.

