Süßwarenindustrie Ostdeutschland: Deutlich mehr Lohn für die Beschäftigten

Die NGG und der Bundesverband der Süßwarenindustrie (BDSI) haben sich auf einen Tarifvertrag für die 4400 Beschäftigten in der Süßwarenindustrie in Ostdeutschland geeinigt. Die Löhne und Gehälter steigen in drei Stufen bis September 2023 um insgesamt 190 Euro. Das Entspricht einem Zuwachs von 6,2 Prozent für Fachkräfte und bis zu 7,2 Prozent für die Beschäftigten in den unteren Lohngruppen.

Der Tarifabschluss sieht Lohnerhöhungen in drei Stufen vor:

Zum 1. Februar 2022 steigen die Löhne und Gehälter um einen Festgeldbetrag von 70 Euro für die untersten Entgeltgruppen A bis D, darüberliegende Gruppen erhalten eine Erhöhung von 2,3 Prozent.

Zum 1. November 2022 steigen die Löhne und Gehälter über alle Entgeltgruppen um weitere 2,3 Prozent.

Zum 1. September 2023 erfolgt dann die dritte Lohnerhöhung in Höhe von 1,45 Prozent

Die Ausbildungsvergütungen erhöhen sich in drei Stufen um insgesamt 90 Euro. Je nach Ausbildungsjahr ist das ein Plus von 8,4 bis 10,4 Prozent. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 30.11.2023.

Hintergrund:

Das Tarifgebiet der Süßwarenindustrie Ost umfasst etwa ein Dutzend Betriebe, die alle für den Lebensmittelhandel übliche Süßwarenprodukte herstellen, von Schokolade über Bonbons, Knabberartikel und Keksen bis hin zu Rohmassen. Betriebe der ostdeutschen Süßwarenindustrie sind unter anderem Griesson – de Beukelaer in Kahla (Thüringen), Trolli in Mecklenburg-Vorpommern, Katjes in Potsdam und August Strorck in Ohrdruf (Thüringen). Letzterer ist mit rund 2.000 Beschäftigten der größte Betrieb der ostdeutschen Süßwarenindustrie.

