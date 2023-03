DGB-Tarifmeldungen vom 18. bis 24. März

Die NGG Ost hat einen Tarifabschluss für die mehr als 340 Beschäftigten der Bauwirtschaft Berlin erzielt. Insgesamt steigen die Löhne und Gehälter der Facharbeiterinnen und Facharbeiter bis Ende 2024 dauerhaft zwischen 11,6 und 20,5 Prozent. Zusätzlich gibt es noch eine Inflationsprämie von 3000 Euro.

DGB/Hans-Christian Plambeck

Unsere Tarifmeldungen der Woche für die DGB-Gewerkschaften:

Brauwirtschaft Berlin

Für die mehr als 340 Beschäftigten in der berliner Brauwirtschaft gibt es deutlich mehr Geld. Darauf haben sich NGG und Arbeitgeber geeinigt. In drei Schritten steigen die Löhne und Gehälter bis Ende 2024 um 430 Euro pro Monat. Zusätzlich gibt es eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro netto. Die Lohnerhöhungen gelten für die Beschäftigten der Berliner-Kindl-Schultheiss-Brauerei und ihre Logistik- und Dienstleistungstöchter. Sie brauen regionale Biermarken wie Berliner Pilsener, Berliner Kindl und Schultheiss, füllen sie ab und liefern diese aus.

