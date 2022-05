Tarifrunde Textil Ost 2022: Tarifabschluss erzielt

Für die mehr als 12.000 Beschäftigten in der ostdeutschen Textilindustrie steigen die Einkommen in zwei Schritten um insgesamt 5,6 Prozent. Zum 1. Oktober dieses Jahres um 4,1 Prozent und im folgenden Jahr ebenfalls zum Oktober um weitere 1,5 Prozent. Zusätzlich erhalten alle Arbeitnehmer*innen eine Einmalzahlung und das Urlaubsgeld erhöht sich 2022 auf 690 Euro und in 2023 auf 720 Euro.

