Radeberger Gruppe will Binding-Brauerei in Frankfurt schließen

Anfang Oktober hat die Radeberger Gruppe angekündigt, 2023 die Produktion in der Bindung-Brauerei in Frankfurt am Main einzustellen. Hiervon wären 157 Beschäftigte betroffen. „Dies ist ein Stich mitten ins Herz der Brauerei und der Biertradition in Frankfurt“, sagte der stellvertretende NGG-Vorsitzende Freddy Adjan zu den Plänen der Radeberger Gruppe und fordert eine sofortige Rücknahme der Entscheidung. Die NGG hat dafür eine Petition eingerichtet.

Direkt zur Petition