Riesa Nudeln: Ein Euro mehr Lohn in der Stunde

Nach über drei Wochen durchgängigen Streiks beim Nudelhersteller Teigwaren Riesa hat die NGG einen Tarifabschluss erzielt. Die Stundenlöhne steigen um einen Euro in der Stunde. Für eine Vollzeitkraft erhöht sich der Monatslohn damit um 173 Euro. In der untersten Tarifgruppe steigen die Löhne um 10,1 Prozent, in der Verpackung um 8,7 Prozent und für Anlagenfahrinnen und Anlagenfahrer um 7,6 Prozent.

