Tarifrunde Groß- und Außenhandel: Arbeitgeber handeln respektlos

In der Tarifrunde im Großhandel wollen die Arbeitgeber die Löhne in der Branche selbst festlegen. Die Gewerkschaft ver.di weist den Vorstoß zurück. In mehreren Bundesländern hat die Unternehmerseite die für diese Woche angesetzten Verhandlungstermine abgesagt. Die Arbeitgeber empfehlen ihren Mitgliedsunternehmen eine Lohnerhöhung um zwei Prozent - ohne Tarifabschluss. ver.di fordert deutlich mehr.

Zur ver.di-Meldung