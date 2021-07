Tarifabschluss Maggi: Fünf Prozent mehr Geld und Corona-Prämie

Die NGG hat für die rund 620 Beschäftigten des Maggi-Werks in Singen einen Tarifabschluss erzielt. Die Einkommen steigen um insgesamt fünf Prozent in zwei Stufen und es gibt eine Corona-Prämie in Höhe von 940 Euro. Die Auszubildenden erhalten eine überproportionale Anhebung zwischen 2,6 und 6,3 Prozent zum 1. Januar 2022, sowie weitere 30 Euro ab dem 1. Juli 2022.

