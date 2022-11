Festgefahrene Verhandlungen: ver.di ruft am 9. November zu Streiks in der ARD auf

Mit den Streikaufrufen in vielen Rundfunkanstalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, vor allem in denen der ARD, will ver.di Druck auf die die einzelnen Haustarifverhandlungen in den Sendern ausüben. Die Gewerkschaft fordert durchschnittlich sechs Prozent mehr Lohn und stärkere Tariferhöhungen besonders für Berufseinsteiger*innen und eine Laufzeitbegrenzung auf 12 Monate. Die Arbeitgeber bieten nur 2,8 Prozent mehr Geld.

Zur ver.di-Pressemeldung