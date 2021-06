Tarifrunde Brotindustrie Baden-Württemberg: Weiterhin keine Einigung

Auch der zweite Verhandlungstermin um einen neuen Lohn- und Gehaltstarifvertrag für die rund 1500 Beschäftigten in der Brot- und Backwarenindustrie in Baden-Württemberg blieb ergebnislos. Die NGG fordert fünf Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Arbeitgeber haben vier Prozent in zwei Stufen bei längerer Laufzeit angeboten. Die Verhandlungen werden am 9. Juli fortgesetzt.

