Glaserhandwerk: Tarifabschlüsse in Bayern und Berlin

Die Tarifvertragsparteien haben sich für das Glaserhandwerk in Bayern und Berlin auf Tarifabschlüsse geeinigt. In Bayern steigt der Lohn in der untersten Lohngruppe zum 1. Juli 2022 um 7,5 Prozent auf 12,07 Euro. In Berlin gibt es in der untersten Entgeltgruppe bereits rückwirkend zum 1. April 2022 12,60 Euro, ein Plus von 14,5 Prozent. Auch die Ausbildungsvergütungen steigen spürbar.

Colourbox.de

Im Glaserhandwerk in Bayern steigt der Lohn in der untersten Lohngruppe zum 1. Juli 2022 um 7,5 Prozent auf 12,07 Euro pro Stunde und zum 1. Juli 2023 um weitere 2,4 Prozent auf 13,36 Euro. Der Facharbeiterecklohn steigt zum 1. Juli 2022 um 7,5 Prozent auf 16,77 Euro und zum 1. Juli 2023 um weitere 2,4 Prozent.

Die Ausbildungsvergütungen steigen wie folgt:

Im ersten Ausbildungsjahr von 650 auf 750 Euro (+15,5 Prozent),

im zweiten Ausbildungsjahr von 700 auf 850 Euro (+21 Prozent),

und im dritten Ausbildungsjahr von 780 auf 950 Euro (+22 Prozent).

In Berlin steigen die Löhne rückwirkend zum 1. April 2022. Der Lohn für die unterste Lohngruppe steigt von 11,00 Euro auf 12,60 Euro. Ein Plus von 14,5 Prozent. Der Facharbeiterecklohn steigt von 13,75 Euro auf 15,74 Euro. Ebenfalls ein Plus von 14,5 Prozent.

Die Ausbildungsvergütungen steigen ab dem 1. September 2022 wie folgt:

Im ersten Ausbildungsjahr von 550 auf 620 Euro (+13 Prozent),

im zweiten Ausbildungsjahr von 660 auf 740 Euro (+12 Prozent),

und im dritten Ausbildungsjahr von 790 auf 880 Euro (+11,5 Prozent).

Ab dem 1. September 2023 steigen die Ausbildungsvergütungen in Berlin ein weiteres mal zwischen drei und acht Prozent.

Zur Meldung der IG BAU