Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV): ver.di kündigt Warnstreiks am 1. April an

Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden mit dem Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen e.V. (AGVDE) für rund 6000 Beschäftigte, die unter den ETV fallen, ruft ver.di die Beschäftigten mehrerer Verkehrsunternehmen in vier Bundesländern zum Warnstreik am 1. April 2022 auf. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von sieben Prozent. Die Arbeitgeberseite hatte zuletzt lediglich drei Prozent angeboten.

Geplant sind Aktionen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Der Tarifvertrag läuft noch bis Ende März 2022. Ab dem 1. April sind Warnstreiks in den Betrieben möglich. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 26. April statt.

Zur ver.di-Meldung