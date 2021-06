Tarifverhandlungen öffentliche Banken: Erste Verhandlungsrunde ergebnislos

Die erste Verhandlungsrunde in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in öffentlichen Banken endete ergebnislos. ver.di fordert 4,5 Prozent mehr Geld und eine soziale Komponente über 150 Euro, sowie das Wahlrecht zwischen Gehalt und Freizeit und eine Regelung zur mobilen Arbeit. Die Verhandlungen gehen am 22. September 2021 weiter.

