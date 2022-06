Klares Signal für den Erhalt der Oettinger Brauerei in Gotha

300 Beschäftigte, Angehörige, Unterstützerinnen und Unterstützer haben am 16. Juni 2022 vor der Oettinger Brauerei in Gotha ein klares Zeichen für den Erhalt des Traditionsstandortes gesetzt. Oettinger will die Produktion und Logistik der Brauerei in Gotha schließen. 200 der 220 Beschäftigten würden zum Jahresende ihren Arbeitsplatz verlieren. Die Beschäftigten und die Gewerkschaft NGG werden weiter um den Standort und die Arbeitsplätze kämpfen.

Zur Meldung der NGG-Ost