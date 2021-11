Edeka Tochter Franken-Gut: Streikerfolg und deutliches Lohnplus

Nachdem die Beschäftigten am 4. November 2021 mit einem fünfstündigen Warnstreik die Belieferung zahlreicher Edeka-Märkte durcheinander gebracht haben, hat das Unternehmen in der vierten Tarifverhandlung einem Tarifabschluss zugestimmt. Die Löhne steigen in zwei Stufen um insgesamt 170 bis 200 Euro pro Monat. Die erste Erhöhung erfolgt zum 1. Dezember diesen Jahres.

