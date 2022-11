Tarifrunde Metall und Elektro 2022: Zweite Woche Warnstreiks und Verhandlungen gehen weiter

Heute startete die vierte Verhandlungsrunde. Den Anfang machten die Tarifgebiete Bayern und Baden-Würrtemberg. Die Mittelgruppe, Küste sowie Nordrhein-Westfalen folgen am Donnerstag. In Sachsen und Sachsen-Anhalt wird am Freitag verhandelt. Um weiteren Druck auf die Verhandlungen auszuüben, gehen auch diese Woche die Warnstreiks weiter. Die IG Metall fordert weiterhin acht Prozent mehr Geld. Bisher waren über 200.000 Beschäftigte in der ersten Woche im Warnstreik.

