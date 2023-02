Tarifrunde 2023: EVG fordert 12 Prozent mehr Geld

Die EVG hat ihre Forderungen für die am 28. Februar startende Tarifrunde aufgestellt. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten in allen rund 50 Unternehmen, in denen verhandelt wird, 12 Prozent mehr Geld, mindestens aber 650 Euro mehr im Monat. Für die Nachwuchskräfte werden 325 Euro mehr im Monat gefordert.

