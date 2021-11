AKN Eisenbahn GmbH - Tarifabschluss durchgesetzt

Die EVG und die Arbeitgeber haben sich auf einen Tarifvertrag für die Beschäftigten der AKN Eisenbahn GmbH geeinigt. Die Einkommen steigen in drei Stufen um insgesamt 3,3 Prozent. Ein Teil davon in Form des EVG-Wahlmodells. Zusätzlich gibt es eine Einmalzahlung in Höhe von 810 Euro. Die Ausbildungsvergütungen werden auf das marktübliche Niveau angehoben.

Zur Meldung der EVG