Tarifverhandlungen Mineralbrunnen-/Erfrischungsgetränkeindustrie erneut vertagt

Auch in der zweiten Verhandlung am 28. Februar 2023 konnte für die rund 3500 Beschäftigten der Mineralbrunnen- und Erfrischungsgetränkeindustrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland kein Tarifergebnis erzielt werden. Die NGG fordert elf Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro in einem Anschlusstarifvertrag mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der nächste Verhandlungstermin ist am 18. April 2023.

